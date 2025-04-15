Где отдыхал президент? Эдгар Ринкевич делится яркими моментами своего отпуска

Публикация вызвала отклик — многие пользователи отметили ее сердечками и оставили комментарии, восхищаясь красивыми видами. 8 апреля президент поблагодарил всех, кто поздравил его с именинами, и выложил фото, где он задумчиво сидит на скамейке у моря.