Судя по всему, свой отпуск президент провел в Португалии.
В Латвии
15 апреля 2025 г., 13:34
Где отдыхал президент? Эдгар Ринкевич делится яркими моментами своего отпуска
Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в социальных сетях фотографии, сделанные во время отпуска. На снимках — живописные пейзажи и морское побережье.
Хотя он не указал точное место отдыха, по изображtнным туристическим объектам — живописному городку на склоне горы, скалам и характерной скульптуре испанского художника Хуана Муньоса (Juan Muñoz) — можно предположить, что отпуск он провел в Португалии.
Публикация вызвала отклик — многие пользователи отметили ее сердечками и оставили комментарии, восхищаясь красивыми видами. 8 апреля президент поблагодарил всех, кто поздравил его с именинами, и выложил фото, где он задумчиво сидит на скамейке у моря.