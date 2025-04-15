Где отдыхал президент? Эдгар Ринкевич делится яркими моментами своего отпуска
фото: Edgars Rinkēvičs/ "Instagram"
Судя по всему, свой отпуск президент провел в Португалии.
В Латвии

Где отдыхал президент? Эдгар Ринкевич делится яркими моментами своего отпуска

Zanda Rītuma

Otkrito.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в социальных сетях фотографии, сделанные во время отпуска. На снимках — живописные пейзажи и морское побережье.

Хотя он не указал точное место отдыха, по изображtнным туристическим объектам — живописному городку на склоне горы, скалам и характерной скульптуре испанского художника Хуана Муньоса (Juan Muñoz) — можно предположить, что отпуск он провел в Португалии.

Публикация вызвала отклик — многие пользователи отметили ее сердечками и оставили комментарии, восхищаясь красивыми видами. 8 апреля президент поблагодарил всех, кто поздравил его с именинами, и выложил фото, где он задумчиво сидит на скамейке у моря.

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