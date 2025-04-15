Обязательства Latvijas pasts по предоставлению почтовых услуг продлят без конкурса

Министерство подчеркивает, что за последние пять лет на различных форумах высказывались мнения, что почтовый сектор претерпел значительные изменения, и директива ЕС о почте больше не соответствует реальным потребностям. По поручению Европейской комиссии было проведено исследование о будущем почтовой отрасли и признана необходимость изменений, но в план работы Еврокомиссии на 2025 год не включена задача по пересмотру директивы о почте, поэтому готовится письмо с призывом к более активным действиям.