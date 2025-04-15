ВИДЕО: Трамп опять заявил, что Украина начала войну
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что его предшественник на посту президента Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский несут ответственность за войну в Украине.
Трамп раскритиковал Зеленского за желание приобрести у США десять систем противовоздушной обороны Patriot, сказав: «Послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть эту войну, правильно? Вы не начинаете войну с кем-то, кто в 20 раз больше вас. А потом надеетесь, что кто-то даст вам несколько ракет».
Ранее, во время встречи в Белом доме с президентом Сальвадора Наибом Букеле, Трамп высказывался иначе, признавая, что российский диктатор Владимир Путин также не без вины. Он заявил, что в войне в Украине виноваты Зеленский, Байден и Путин. «Все виноваты», — отметил Трамп.
Трамп уже обвинял Зеленского и Байдена в неспособности предотвратить войну в Украине. «Президент Зеленский и коррумпированный Джо Байден проделали ужасную работу, позволив начаться этому фарсу», — написал Трамп в своей социальной платформе Truth Social.