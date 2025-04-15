ВИДЕО: Трамп опять заявил, что Украина начала войну

Трамп раскритиковал Зеленского за желание приобрести у США десять систем противовоздушной обороны Patriot, сказав: «Послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть эту войну, правильно? Вы не начинаете войну с кем-то, кто в 20 раз больше вас. А потом надеетесь, что кто-то даст вам несколько ракет».