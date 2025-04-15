В конституции Венгрии записали, что человек является либо мужчиной, либо женщиной

"Венгрия защищает институт брака как добровольный союз между мужчиной и женщиной, а также семью как основу существования нации. Семья основывается на браке и отношениях между родителями и детьми. Человек является либо мужчиной, либо женщиной. Отец - мужчина, мать - женщина", - цитирует новую реакцию статьи венгерской конституции о браке и семье "Радио Свобода".