В конституции Венгрии записали, что человек является либо мужчиной, либо женщиной
Парламент Венгрии принял поправку в конституцию страны, согласно которой "человек является либо мужчиной, либо женщиной".
"Венгрия защищает институт брака как добровольный союз между мужчиной и женщиной, а также семью как основу существования нации. Семья основывается на браке и отношениях между родителями и детьми. Человек является либо мужчиной, либо женщиной. Отец - мужчина, мать - женщина", - цитирует новую реакцию статьи венгерской конституции о браке и семье "Радио Свобода".
Как сообщает DW, соответствующие поправки поддержали 140 парламентариев. 21 депутат высказался против них. Таким образом, было получено большинство в две трети голосов, необходимое для изменения конституции. Кроме прочих, соответствующие изменения поддержали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия ФИДЕС.
Во время голосования по поправкам у здания парламента Венгрии протестовали многочисленные сторонники оппозиции, передает dpa. К акции призвала ранее малая партия под названием Momentum.
18 марта парламент Венгрии запретил проведение в стране прайдов, которые ранее устраивались там ежегодно. Эту меру правительство обосновало, в первую очередь, желанием оградить детей от контакта с темой гомосексуальности.