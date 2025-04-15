Ищут пожарные, ищет полиция: в Риге опять распространилась вонь неизвестного происхождения

Для определения концентрации и опасности вещества была привлечена рота защиты от оружия массового поражения Национальных вооруженных сил (NBS), которая взяла пробы из сточных вод для передачи в лабораторию. На месте происшествия был создан оперативный штаб с участием представителей VUGD, Управления гражданской обороны Риги, Rīgas ūdens, NBS, Государственной полиции и муниципальной полиции.