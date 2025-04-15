Ищут пожарные, ищет полиция: в Риге опять распространилась вонь неизвестного происхождения
В понедельник в районе улицы Крустпилс в Риге были задействованы масштабные силы для выяснения происхождения неизвестного запаха, сообщает Государственная службу пожаротушения и спасения (VUGD).
Сразу после 15:00 спасатели получили вызов на улицу Крустпилс, где в воздухе ощущался запах неизвестного вещества. Из-за сильного запаха были эвакуированы сотрудники расположенного поблизости производственного предприятия.
Для определения концентрации и опасности вещества была привлечена рота защиты от оружия массового поражения Национальных вооруженных сил (NBS), которая взяла пробы из сточных вод для передачи в лабораторию. На месте происшествия был создан оперативный штаб с участием представителей VUGD, Управления гражданской обороны Риги, Rīgas ūdens, NBS, Государственной полиции и муниципальной полиции.
Вечером измерения показали, что повышенной опасности для жителей или окружающей среды нет. Участвующие в операции службы обеспечили проветривание и промывку канализационного колодца. Причины появления запаха до сих пор не установлены, однако соответствующие службы продолжают работу над выяснением обстоятельств.