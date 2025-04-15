От -7 до +19: контрасты апрельской погоды в Латвии
В первой декаде апреля в Латвии выпало мало осадков, а средняя температура воздуха составила +3,7 градуса, что на две десятых градуса ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Минимальная температура в сети метеонаблюдений составила -7,9 градусов на восходе солнца 9 апреля в Даугавпилсе, а самая высокая - до +19,7 градусов - была зафиксирована 3 апреля на Елгавской метеорологической станции.
Среднее по стране количество осадков в начале апреля составило всего 5,3 миллиметра, или 38 % от нормы. В Руцаве выпало всего 0,9 миллиметра, а больше всего дождя и снега выпало в Пиедруе Краславского края - 17,1 миллиметра.
Самые сильные порывы ветра - 26,1 метра в секунду - наблюдались 9 апреля в порту Лиепаи.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе в Латвии температура ожидается на семь градусов выше нормы, а количество осадков будет соответствовать средним многолетним значениям. Следующая неделя тоже ожидается теплее, чем обычно в апреле.