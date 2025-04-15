От -7 до +19: контрасты апрельской погоды в Латвии

Среднее по стране количество осадков в начале апреля составило всего 5,3 миллиметра, или 38 % от нормы. В Руцаве выпало всего 0,9 миллиметра, а больше всего дождя и снега выпало в Пиедруе Краславского края - 17,1 миллиметра.