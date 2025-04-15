На отдельных участках главных государственных дорог увеличена скорость движения

На Юрмальском шоссе (A10) от Риги до Юрмалы максимальная скорость увеличена до 110 километров в час, а на двух участках - на Даугавпилсском шоссе (A6) от Саласпилса до Икшкиле и на Елгавском шоссе (A8) от Риги до Яунолайне - максимальная скорость увеличена до 100 километров в час.