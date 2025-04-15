Чудо-таблетки, типа Ozempic, не заменят движения.
В Латвии
15 апреля 2025 г., 08:45
"Ozempic не спасет нашу нацию": специалист советует латвийцам забыть про средства для похудения
Физическая активность остается одним из важнейших факторов здорового образа жизни, независимо от внешности или веса. Об этом напомнил бывший генсек Латвийской баскетбольной ассоциации Эдгар Шнепс в интервью TV24.
Эдгар Шнепс отметил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять минимум 6 часов в неделю умеренной физической нагрузке или 3 часа — интенсивной. Помимо этого, важно регулярно укреплять мышцы, связки и кости с помощью специальных упражнений.
По словам Шнепса, наличие лишних 5–7 килограммов само по себе не вредит здоровью, если человек остается активным. Более того, полноватый, но подвижный человек может быть в куда лучшей форме, чем стройный, но малоподвижный.
Комментируя популярные препараты для похудения, в частности Ozempic, Шнепс подчеркнул, что они не заменят движение: "Такие средства не спасут нацию. Вес можно сбросить, но физическая активность все равно необходима".