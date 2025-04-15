С 15 апреля въезд в Межапарк - только по разрешениям
С 15 апреля 2025 года в рижском культурно-развлекательном парке Межапарк вводится новый порядок въезда. Изменения в использовании инфраструктуры направлены на улучшение контроля транспортных потоков, повышение безопасности посетителей и сохранение уникальной природной ценности территории для будущих поколений.
Согласно новому порядку, въезд в Межапарк со стороны проспекта Остас теперь разрешен только транспортным средствам с предварительно зарегистрированными номерными знаками и действующим электронным разрешением. Разрешения выдают SIA Rīgas meži и Ziemeļrīgas kultūras apvienība на основании нормативных актов Рижской думы.
На территории установлены новые средства организации движения — дорожные знаки и автоматический шлагбаум с системой распознавания номерных знаков, которые будут контролировать доступ и потоки транспорта. Это поможет сохранить качество окружающей среды и обеспечит спокойную культурно-рекреационную атмосферу. Жители, предприниматели и поставщики смогут въезжать только при наличии действующего разрешения.
Межапарк — это ценная природная и культурная зона, где важно сохранять баланс между активным отдыхом и охраной окружающей среды. Новые ограничения являются частью долгосрочного плана управления, направленного на обеспечение безопасности пешеходов, велосипедистов и семей с детьми, а также на снижение уровня загрязнения.
Чтобы получить разрешение на въезд, необходимо подать заполненное заявление через сайт rigasmezi.lv или лично, предварительно согласовав время визита.
Компания Rīgas meži подчеркивает, что цель системы разрешений — эффективно управлять движением транспорта в соответствии с нормативами самоуправления. Также компания ежедневно сотрудничает с Рижской думой, местными организациями и жителями, чтобы сделать Межапарк еще более безопасным и зеленым пространством для всех.