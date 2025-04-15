С 15 апреля въезд в Межапарк - только по разрешениям

Компания Rīgas meži подчеркивает, что цель системы разрешений — эффективно управлять движением транспорта в соответствии с нормативами самоуправления. Также компания ежедневно сотрудничает с Рижской думой, местными организациями и жителями, чтобы сделать Межапарк еще более безопасным и зеленым пространством для всех.