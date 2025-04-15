Instagram и TikTok отдыхают: это мобильное приложение быстро стало самым скачиваемым в мире
Популярность ChatGPT продолжает достигать новых высот. По итогам марта этого года мобильный клиент чат-бота стал самым загружаемым приложением в мире (без учета игр), обогнав обычных претендентов на первое место, Instagram и TikTok.
Как сообщает Appfigures, установки ChatGPT выросли на 28% с февраля по март и достигли 46 миллионов новых загрузок в прошлом месяце. Это самый удачный месяц для ChatGPT с момента запуска в ноябре 2022-го.
Несмотря на то, что большая часть загрузок ChatGPT приходилась на Android, приложение с искусственным интеллектом имело заметное преимущество в iOS над TikTok и Instagram.
Пику популярности клиента ChatGPT несомненно способствовал вирусный тренд, заключающийся в генерации картинок в стиле мультфильмов студии Ghibli. В OpenAI говорили, что спрос был настолько высоким, что "плавил" графические процессоры компании.
В феврале OpenAI также отпустила на волю ChatGPT, позволяя генерировать эротику и другой контент ограниченного пользования. В сети также обратили внимание, что компания сократила цензуру в спорных вопросах, позволяя чатботу обсуждать ранее запрещенные темы.