Интернет в Латвии: от развлечений до работы - цифры, которые говорят сами за себя
Жители Латвии в основном используют интернет для развлечений, получения новостей и общения в социальных сетях, свидетельствует исследование "Навыки и привычки жителей Латвии в использовании технологий для получения медиауслуг", проведенное по заказу Национального совета по электронным СМИ.
Согласно его результатам, в целом интернетом пользуются 98% опрошенных жителей Латвии. Почти все, кто не пользуется интернетом, - пожилые люди в возрасте старше 65 лет.
Большинство латвийцев используют интернет каждый день или почти каждый день в развлекательных целях - смотрят фильмы, слушают музыку, играют. Для этих целей интернет в целом используют 92% опрошенных, в том числе 84% - не реже одного раза в неделю, а 61% - ежедневно или почти каждый день. Чаще всего для развлечений интернет ежедневно используют молодые люди в возрасте до 25 лет - почти 70%.
Для получения новостей и актуальной информации интернет используют 91% опрошенных, в том числе не реже одного раза в неделю - 81%, ежедневно или почти ежедневно - 59%. В основном это люди в возрасте от 35 до 64 лет с уровнем дохода на одного члена семьи выше среднего, с высшим образованием, проживающие в Риге и Рижском регионе.
Для общения в социальных сетях интернет в целом используют 88% респондентов, при этом не реже одного раза в неделю - 81%, ежедневно или почти каждый день - 66%.
Важными целями использования интернета являются также образовательные и рабочие нужды. В образовательных целях, например, для онлайн-курсов, интернет используют 65% опрошенных, при этом не реже одного раза в неделю - 35%, а ежедневно или почти каждый день - 15%.
Для работы интернет используют 61% респондентов, в том числе 46% не реже одного раза в неделю, а 34% - ежедневно или почти каждый день. Чаще всего это экономически активная часть населения - работающие люди в возрасте от 26 до 54 лет с высшим образованием и высоким уровнем ежемесячного дохода на одного члена семьи.
В рамках исследования были опрошены 1548 постоянных жителей Латвии старше 15 лет. Опрос проводился в октябре-ноябре 2024 года компанией Latvijas fakti.