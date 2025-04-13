Интернет в Латвии: от развлечений до работы – цифры, которые говорят сами за себя

Большинство латвийцев используют интернет каждый день или почти каждый день в развлекательных целях - смотрят фильмы, слушают музыку, играют. Для этих целей интернет в целом используют 92% опрошенных, в том числе 84% - не реже одного раза в неделю, а 61% - ежедневно или почти каждый день. Чаще всего для развлечений интернет ежедневно используют молодые люди в возрасте до 25 лет - почти 70%.