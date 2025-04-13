Холодная вода - горячие эмоции: купаться в Риге уже можно

Учитывая растущий интерес к зимнему плаванию, Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы уже несколько лет подряд проводит забор проб воды на ряде пляжей с осени до весны — один раз в месяц, если водоем не замерз. Анализы, проведенные в начале апреля, показывают, что качество воды на всех этих пляжах хорошее.