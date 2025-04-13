Холодная вода - горячие эмоции: купаться в Риге уже можно
Зимнее плавание становится все более популярным в Риге. Городские власти регулярно проверяют качество воды и обеспечивают комфортные условия для безопасного купания даже в холодное время года.
На основе результатов анализа проб воды, взятых Институтом продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR, для зимнего купания в Риге рекомендуется выбирать официальные пляжи на море — в Вецаки и Вакарбулли, а также пляжи на Даугаве — на Луцавсале, Кипсале, Румбуле и Бабелитис.
Учитывая растущий интерес к зимнему плаванию, Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы уже несколько лет подряд проводит забор проб воды на ряде пляжей с осени до весны — один раз в месяц, если водоем не замерз. Анализы, проведенные в начале апреля, показывают, что качество воды на всех этих пляжах хорошее.
Кроме того, на этих пляжах была улучшена и обновлена инфраструктура: установлены кабинки для переодевания, переносные санитарные узлы, пляжные лавочки и лежаки.
Купание разрешено на всех официальных пляжах, однако купающимся следует соблюдать осторожность и меры безопасности на воде, поскольку спасатели Рижской муниципальной полиции осуществляют спасательные работы только в официальный купальный сезон — с 15 мая по 15 сентября.