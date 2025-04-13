Аэропорт Чанги в Сингапуре
Аэропорт Чанги в Сингапуре уже в 13-й раз признан лучшим в мире по версии организации по рейтингам воздушного транспорта Skytrax ...
ФОТО: этот аэропорт признан лучшим в мире в 2025 году
Аэропорт Чанги в Сингапуре уже в 13-й раз признан лучшим в мире по версии организации по рейтингам воздушного транспорта Skytrax — и причина тому очевидна!
Аэропорт Чанги сам по себе стал туристическим направлением, которое многие специально выбирают для посещения. Здесь внедрена система ранней регистрации, позволяющая сдать багаж за 48 часов до вылета, чтобы спокойно наслаждаться временем — возможно, даже частью отпуска — в самом аэропорту, ведь его невозможно исследовать за один день.
Прогуливаясь по этому огромному аэропорту, легко забыть, что это вообще аэропорт, ведь здесь есть все, о чем можно мечтать: отели, художественные выставки, музей, кинотеатр и даже тематический парк про динозавров. В Чанги можно поплавать в бассейне, одновременно наблюдая за взлетом и посадкой самолетов. Хочешь укрыться от толпы и почитать книгу? Пожалуйста — здесь есть и библиотека!
Многие пассажиры стремятся попасть в десятиэтажный торговый центр Jewel. В 2024 году его посетили 80 миллионов человек, сообщает CNN. Здесь расположены внутренние сады и зеленые зоны, в том числе дом бабочек — да-да, настоящий дом с живыми бабочками! — и, конечно же, 40-метровый крытый водопад Rain Vortex.
Skytrax также признала аэропорт Чанги гастрономическим чудом: еда, которую здесь готовят, признана лучшей среди всех аэропортов мира. Отдельную похвалу получили и туалеты аэропорта.
9 апреля Чанги получил награду как лучший аэропорт Азии. Скорее всего, это не последняя награда для этого выдающегося аэропорта: как сообщает CNN Business, уже запланированы инвестиции в размере 2 миллиардов долларов в развитие услуг и инфраструктуры. Также в настоящее время строится пятый терминал, который дополнит уже существующие четыре и откроется в 2030 году.