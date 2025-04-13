ФОТО: этот аэропорт признан лучшим в мире в 2025 году

Прогуливаясь по этому огромному аэропорту, легко забыть, что это вообще аэропорт, ведь здесь есть все, о чем можно мечтать: отели, художественные выставки, музей, кинотеатр и даже тематический парк про динозавров. В Чанги можно поплавать в бассейне, одновременно наблюдая за взлетом и посадкой самолетов. Хочешь укрыться от толпы и почитать книгу? Пожалуйста — здесь есть и библиотека!