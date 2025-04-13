Мужчина безуспешно пытался в течение часа отменить заказ в Bolt Food: "Мусор мне не нужен!"

Однако в отмене заказа Юрию отказали. «К сожалению, ваш заказ не может быть отменен на текущем этапе. Приносим извинения за задержку и понимаем ваше беспокойство. Пожалуйста, следите за статусом заказа в приложении», — ответила служба поддержки. Но клиент не сдавался: пока он пытался связаться с сотрудниками Bolt Food, в 8:05 курьер все-таки забрал его заказ из ресторана и направился на доставку. В конце концов, в 8:29 с Юрием связалась специалист службы поддержки. «Сожалею, что вам пришлось так долго ждать заказ. Вижу, что курьер уже едет к вам. Сейчас заказ уже невозможно отменить. Пожалуйста, примите его, а я проверю общее время доставки и сообщу, возможна ли компенсация за долгое ожидание», — написала Анна.