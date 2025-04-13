Мужчина безуспешно пытался в течение часа отменить заказ в Bolt Food: "Мусор мне не нужен!"
Как часто вы заказываете еду через приложения доставки, а потом сожалеете об этом? Именно такие чувства испытал житель Таллина, решив заказать еду через Bolt Food. Все дело в том, что клиенту пришлось ждать свой заказ более полутора часов.
Обычный будний день: житель Таллина Юрий решил заказать завтрак из Hesburger, используя приложение Bolt Food. «Заказ был сделан в 7:00, готов к выдаче — через 26 минут», — описывает утро 2 апреля Юрий. «Курьер не был назначен, и в 7:45 я написал в службу поддержки с просьбой отменить заказ». Мужчина понял, что с таким временем ожидания еду ему привезут уже холодной, пишет портал Postimees.ee.
Однако в отмене заказа Юрию отказали. «К сожалению, ваш заказ не может быть отменен на текущем этапе. Приносим извинения за задержку и понимаем ваше беспокойство. Пожалуйста, следите за статусом заказа в приложении», — ответила служба поддержки. Но клиент не сдавался: пока он пытался связаться с сотрудниками Bolt Food, в 8:05 курьер все-таки забрал его заказ из ресторана и направился на доставку. В конце концов, в 8:29 с Юрием связалась специалист службы поддержки. «Сожалею, что вам пришлось так долго ждать заказ. Вижу, что курьер уже едет к вам. Сейчас заказ уже невозможно отменить. Пожалуйста, примите его, а я проверю общее время доставки и сообщу, возможна ли компенсация за долгое ожидание», — написала Анна.
«Мне не нужна еда, которую нельзя есть. Меня интересует только возврат средств. Мусор мне не нужен!» — ответил Юрий. В свою очередь Анна пояснила, что решить проблему можно только в том случае, если клиент примет заказ от курьера. Поскольку Юрий этого не сделал, возврат денег невозможен.
Чтобы прояснить ситуацию и понять, почему Юрию отказали в отмене заказа, портал Postimees.ee связался с Bolt Food. Особенно учитывая, что клиент просил отмену еще до того, как курьер забрал еду из ресторана. «Нам очень жаль, что клиент столкнулся с неприятной ситуацией при заказе еды через платформу. Мы понимаем, что никто не хочет начинать утро с холодной еды или оказываться в подобной ситуации: без заказа и без решения», — заявил руководитель Bolt Food в Эстонии Ягуп Ялакас. «В данном случае наши процессы сработали не так, как должны были. Мы вернули клиенту деньги и приносим извинения», — добавил он.
Вскоре редакции снова написал Юрий. Он сообщил, что ему предложили полный возврат средств за долгое ожидание, а также компенсацию в размере 4 евро. Сумму заказа можно вернуть как на баланс Bolt, так и на банковскую карту, а компенсацию — на баланс Bolt для использования при следующем заказе.