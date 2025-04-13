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"Просто нужно смириться или заткнуться": Трамп рассказал о ходе переговоров о перемирии в Украине
Переговоры о прекращении войны в Украине, могут идти хорошо, но "есть момент, когда вам просто нужно смириться или заткнуться". Такой комментарий президент США Дональд Трамп сделал на следующий день после того, как выразил разочарование Россией и призвал ее "двигаться" к достижению соглашения.
"Отношения между Украиной и Россией могут идти хорошо, и вы довольно скоро это узнаете", - добавил также Трамп.
В пятницу спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным о достижении мирного соглашения. Переговоры состоялись в то время, когда диалог США и России, вероятно, зашел в тупик из-за разногласий относительно условий прекращения огня.
Тем временем стало известно, что Трамп продлил пакет санкций против Российской Федерации на один год.