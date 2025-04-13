"Любовь побеждает негатив": в Латвии партнерство зарегистрировали уже 200 однополых пар

С момента публичной регистрации их отношений, к счастью, пара не сталкивалась с открытой враждебностью со стороны гомофобов — она осталась в глубинах интернета. Гораздо больше было тех, кто поздравлял Яниса и Максима и радовался вместе с ними. «Нас поздравляли и говорили, что хотят пойти по нашим стопам. Тоже хотят зарегистрировать партнерство. Это было очень радостное чувство — вдохновлять других на подобный шаг», — делится Максим. Янис добавляет, что в Латвии комментарии всегда были болезненной темой, но не стоит на этом зацикливаться. «Любовь побеждает негатив. Коллеги и друзья поздравили нас — для меня это был шок, ведь я думал, что они обо мне не знают. Было приятно!»