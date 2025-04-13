"Любовь побеждает негатив": в Латвии партнерство зарегистрировали уже 200 однополых пар
Более тысячи жителей Латвии воспользовались возможностью, появившейся меньше года назад, — официально зарегистрировать партнерские отношения. Данные свидетельствуют, что люди активно используют это новое право, подтверждая важность такого института, отмечает министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Интересно, что в большинстве случаев партнерства заключаются между мужчиной и женщиной, а не между представителями одного пола.
С 1 июля прошлого года, когда в Латвии вступил в силу закон о партнерстве — новом способе официальной регистрации совместной жизни двух взрослых людей у нотариуса — такой возможностью воспользовались уже 509 пар, то есть более 1000 человек. Из них почти 200 составляют однополые пары.
Первой парой, которая в ночь на 1 июля официально зарегистрировала свои отношения, стали Янис и Максим.
Партнерство зарегистрировала первая однополая пара в Латвии
Первыми зарегистрировали свое партнерство у нотариуса Янис и Максим, которые живут вместе с 2019 года.
С тех пор прошло девять месяцев. Регистрация партнерства предоставила юридическую, социальную и экономическую защиту со стороны государства. Но не менее важен сам факт признания государством однополых пар. Тогда, в интервью передаче TV3 «900 секунд», Янис и Максим радовались, что теперь они существуют и в глазах государства.
«Государство наконец признает — хей, мы понимаем, что у нас есть такие люди, у них тоже есть любовь, и у них тоже есть права, и им тоже эти права положены!» — говорил Янис.
С момента публичной регистрации их отношений, к счастью, пара не сталкивалась с открытой враждебностью со стороны гомофобов — она осталась в глубинах интернета. Гораздо больше было тех, кто поздравлял Яниса и Максима и радовался вместе с ними. «Нас поздравляли и говорили, что хотят пойти по нашим стопам. Тоже хотят зарегистрировать партнерство. Это было очень радостное чувство — вдохновлять других на подобный шаг», — делится Максим. Янис добавляет, что в Латвии комментарии всегда были болезненной темой, но не стоит на этом зацикливаться. «Любовь побеждает негатив. Коллеги и друзья поздравили нас — для меня это был шок, ведь я думал, что они обо мне не знают. Было приятно!»
Министр юстиции, под чьим руководством разрабатывался этот закон, рада: статистика показывает, что жители активно пользуются новыми правами. «Общество было готово, обществу это регулирование было нужно. Я очень рада, и мы видим, что оно работает! Ни один противник не пострадал, поэтому невозможно обвинить, что кому-то этот закон мешает. Я думаю, он занял свое место и останется», — отметила Либиня-Эгнере.
Это был исторический шаг, говорит руководитель движения Dzīvesbiedri Каспар Залитис, вспоминая более чем десятилетнюю борьбу за юридическое признание однополых пар в Латвии. Но впереди еще много задач — например, необходимо урегулировать вопрос наследства. Сейчас, если не составлено завещание, второй партнер в случае смерти не имеет права на имущество. Также нужен механизм, регулирующий права и обязанности в отношении детей. «Не говоря уже о том, что произойдет с ребенком, если один из партнеров погибнет. Есть и множество социальных аспектов — школьные вопросы, пособия, болезни. Мы говорим о совершенно практических, повседневных вещах», — подчеркивает Залитис.