Как вырастить ребенка на 171 евро? Жительница Латвии задала прямой вопрос министру
"Вы были бы очень умны, если бы рассказали мне, как можно вырастить ребенка на 171 евро? Если сможете это объяснить — вы гений!" — с такими словами к министру благосостояния Рейнису Узулниексу обратилась женщина в прямом эфире передачи TV24 "Uz līnijas".
Поставить министра в тупик у нее не получилось: Рейнис Узулниекс в ответ заявил, что осознает проблему, и его цель — повысить пособие по уходу за ребенком до 420 евро. Это, по его словам, связано с медианой доходов в стране, которая составляет 840 евро. «Когда медиана вырастет, вырастет и пособие», — отметил Узулниекс.
Между тем, детское пособие в Латвии не пересматривалось уже 12 лет, а налоговая льгота на иждивенца — пять лет. За это время уровень жизни семей с детьми снизился, и все больше таких домохозяйств оказываются под риском бедности.
Рождаемость в стране резко падает, семьи отказываются от рождения детей или уезжают за границу. Эксперты и политики бьют тревогу: без людей нет государства, и сегодняшние дети — это завтрашняя экономика, армия и пенсионная система.
«К сожалению, как это правительство, так и предыдущие долгое время не могли разглядеть молодые семьи за Excel-таблицами. Именно поэтому Латвия вымирает, а экономика стагнирует», — заявила депутат оппозиции Линда Матисоне.
Она добавила, что и налоговая реформа, о которой много говорилось, фактически обошла семьи с детьми стороной, сделав их беднее по сравнению с гражданами без детей.