Как вырастить ребенка на 171 евро? Жительница Латвии задала прямой вопрос министру

Поставить министра в тупик у нее не получилось: Рейнис Узулниекс в ответ заявил, что осознает проблему, и его цель — повысить пособие по уходу за ребенком до 420 евро. Это, по его словам, связано с медианой доходов в стране, которая составляет 840 евро. «Когда медиана вырастет, вырастет и пособие», — отметил Узулниекс.