США освободили от импортных пошлин все смартфоны и компьютеры
Администрация Трампа исключила смартфоны и компьютеры из списка товаров, облагаемых в США только что введенной импортной пошлиной. Это касается и товаров, произведенных в Китае.
По информации BBC, таможня США опубликовала сообщение, из которого следует, что при применении введенных Трампом глобальных тарифов (для большинства стран, за исключением Китая, пошлина пока составляет 10%), для компьютеров, смартфонов и еще нескольких категорий электронных устройств и их компонентов будет сделано исключение. Американские технологическин компании опасались, что введенные Трампом налоги на импорт приведут к резкому росту цен на цифровые устройства, многие из которых производятся в Китае. Помимо смартфонов и компьютеров, от тарифов будут также освобождены полупроводники, солнечные батареи, карты памяти и плоские экраны.
Если бы оплата введенных Трампом тарифов была переложена на плечи американских потребителей, цены на собираемые в Китае айфоны и другие электронные товары, по некоторым оценкам, для них могли бы подскочить почти втрое. США — один из основных рынков сбыта айфонов, по данным Counterpoint Research, в прошлом году на Apple там приходилось около половины всех продаж смартфонов. По данным компании, почти 80% продаваемых в США айфонов производятся в Китае, а оставшиеся 20% — в Индии.