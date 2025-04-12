США освободили от импортных пошлин все смартфоны и компьютеры

Если бы оплата введенных Трампом тарифов была переложена на плечи американских потребителей, цены на собираемые в Китае айфоны и другие электронные товары, по некоторым оценкам, для них могли бы подскочить почти втрое. США — один из основных рынков сбыта айфонов, по данным Counterpoint Research, в прошлом году на Apple там приходилось около половины всех продаж смартфонов. По данным компании, почти 80% продаваемых в США айфонов производятся в Китае, а оставшиеся 20% — в Индии.