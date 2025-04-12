У границ Эстонии стали появляться сотрудники российских спецподразделений
Живущий в Вырумаа (один из 15 уездов Эстонии, граничащий с Россией) начальник пограничного управления Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, полковник полиции Меэлис Саарепуу сказал в интервью Postimees, что на границе иногда можно увидеть российские спецподразделения.
По словам Саарепуу, после начала войны в Украине ситуация стала тревожной. «Конечно, это вызывает тревогу. Сказать, что не тревожно, было бы неправдой. Если несколько лет назад мы видели пограничников Российской Федерации на другой стороне, то теперь наблюдаем там представителей разных подразделений», - отметил он.
«Это видно как по униформе, так и по осанке, знакам и эмблемам. Сейчас мы видим российские спецподразделения на границе, хотя и не постоянно, и это, безусловно, повышает уровень тревожности».
«С этим мы можем справиться, увеличив количество тренировок для наших сотрудников, проводя учения и устанавливая четкие правила, что можно делать, а что — нет. Одно из таких правил, например, с прошлого года — пограничники больше не пересекают границу в районе Саатсе на служебных автомобилях», - пояснил он.
По словам Саарепуу, важно, чтобы сами пограничники вели себя полностью корректно. «Мы используем служебные автомобили на территории, которая де-факто и де-юре является частью Эстонии. Мы стараемся всегда вести себя корректно», - сказал он.