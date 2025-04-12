У границ Эстонии стали появляться сотрудники российских спецподразделений

По словам Саарепуу, после начала войны в Украине ситуация стала тревожной. «Конечно, это вызывает тревогу. Сказать, что не тревожно, было бы неправдой. Если несколько лет назад мы видели пограничников Российской Федерации на другой стороне, то теперь наблюдаем там представителей разных подразделений», - отметил он.