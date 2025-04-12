Европу ждет летний авиахаос! Руководители авиакомпаний предупреждают путешественников
Руководители европейских авиакомпаний предупреждают путешественников о возможных задержках многих рейсов предстоящим летом.
Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol отмечает, что перебои в воздушном сообщении этим летом могут быть еще значительнее, чем в прошлом году, сообщает The Times.
Основные причины задержек рейсов — нехватка пропускной способности аэропортов и кадровый дефицит. По данным организации, задержки обошлись авиационной отрасли в 2,8 миллиарда евро.
Глава управления полетами Eurocontrol Стивен Мур подчеркнул, что ситуация ухудшилась из-за высокого уровня развития воздушной сети в Европе. «Очевидно, что летом без задержек не обойдется», — заявил он.
Число задержек у британского лоукостера EasyJet в первые два месяца этого года выросло на 41%. Операционный директор компании Дэвид Морган выразил обеспокоенность этой тенденцией.
«Не припомню ни одного года без кадровых проблем. Стоимость задержек просто доводит до слез — это обходится компаниям в сотни миллионов», — отметил он.
Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири неоднократно критиковал нехватку авиадиспетчеров в главных аэропортах Европы, которая создает хаос для перевозчиков. Проблемы начались во время пандемии, когда многие квалифицированные специалисты ушли на досрочную пенсию. Ситуацию усугубило то, что восстановление воздушного трафика после пандемии произошло быстрее, чем прогнозировалось. «Этот год будет хуже прошлого, особенно в праздничные дни. Европе необходимо срочно наладить разрушенную систему управления воздушным движением, за которую мы платим абсурдно высокую цену», — заявил О’Лири.