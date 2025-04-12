Европу ждет летний авиахаос! Руководители авиакомпаний предупреждают путешественников

Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири неоднократно критиковал нехватку авиадиспетчеров в главных аэропортах Европы, которая создает хаос для перевозчиков. Проблемы начались во время пандемии, когда многие квалифицированные специалисты ушли на досрочную пенсию. Ситуацию усугубило то, что восстановление воздушного трафика после пандемии произошло быстрее, чем прогнозировалось. «Этот год будет хуже прошлого, особенно в праздничные дни. Европе необходимо срочно наладить разрушенную систему управления воздушным движением, за которую мы платим абсурдно высокую цену», — заявил О’Лири.