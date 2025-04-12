Госполиция приобретет георадар для поиска человеческих останков за 13 600 евро
Государственная полиция Латвии планирует приобрести георадар стоимостью 13 600 евро для поиска человеческих останков, согласно информации, размещенной в открытых источниках.
В марте тендерная комиссия приняла решение о присуждении права заключить договор компании Radaru sistēmas. Из конкурсной документации следует, что среди всех существующих методов непрямого исследования слоев почвы именно георадар считается наиболее подходящим устройством для выполнения таких задач.
Хотя в мире существует множество производителей подобных устройств, отличия между ними, как отмечается, не оказывают существенного влияния на конечные результаты исследований. Иными словами, нет конкретного бренда, чьи георадары бы демонстрировали значительное преимущество перед остальными.
С учетом специфики работы и после консультаций со специалистами было решено, что для оптимального выполнения задач необходим георадар с управляющим блоком, который можно подключать к различным типам антенн.
Согласно публичной информации, георадар направляет в землю высокочастотные электромагнитные импульсы, которые отражаются при встрече с разными слоями материалов или объектами и возвращаются обратно к приемному устройству. Георадары широко применяются в таких сферах, как археология, инженерная геология и криминалистика.