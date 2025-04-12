Движение по улице Тербатас в Риге закрыто - из-за строительных работ случилось ЧП

Центр управления сообщением Рижской думы получил информацию о проседании проезжей части возле здания на улице Тербатас, 73 вечером в пятницу. В ходе осмотра специалисты обнаружили, что на прилегающем к стройплощадке участке улицы образовались проседание и трещины в покрытии проезжей части.