The Times: спецпосланник Трампа предложил "поделить" Украину на зоны ответственности. Сам чиновник заявил, что материал искажает его слова

Издание отмечает, что главным отличием этой идеи от ситуации в Германии заключается в том, что Украина добровольно приглашает западные страны разместить свои войска. По словам Келлога, Украина — достаточно большая страна, чтобы вместить несколько армий, — а, значит, это не будет расценено Россией как провокация.