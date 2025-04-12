The Times: спецпосланник Трампа предложил "поделить" Украину на зоны ответственности. Сам чиновник заявил, что материал искажает его слова
Спецпредставитель президента США по войне в Украине Кит Келлог заявил, что в рамках мирного соглашения страна может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".
Келлог предположил, что британские и французские войска могут встать к западу от Днепра в рамках «сил умиротворения», а российская армия — на оккупированном востоке. Между ними предлагается разместить украинские войска и демилитаризованную зону протяженностью 30 километров, сообщает The Times.
Издание отмечает, что главным отличием этой идеи от ситуации в Германии заключается в том, что Украина добровольно приглашает западные страны разместить свои войска. По словам Келлога, Украина — достаточно большая страна, чтобы вместить несколько армий, — а, значит, это не будет расценено Россией как провокация.
Позднее Келлог уточнил свои слова, написав в соцсети X, что говорил о о создании «зон ответственности» после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины». «Я НЕ имел в виду разделение Украины», — подчеркнул американский чиновник.