В пятницу в ДТП погибли два человека: водитель, сбивший велосипедистку, скрылся с места преступления

В Саласпилсском крае в пятницу утром произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП из топливного бака грузовика на дорогу вытекло около 300 литров дизельного топлива, которое попало в водохранилище гидроэлектростанции. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы установили на водоеме ограждающие и абсорбирующие боны и собрали около 200 литров топлива, а также очистили от топлива проезжую часть дороги.