В пятницу в ДТП погибли два человека: водитель, сбивший велосипедистку, скрылся с места преступления
В пятницу в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли два человека, в том числе один велосипедист, сообщает Государственная полиция.
В пятницу зарегистрировано 131 ДТП, в авариях пострадали восемь человек.
Вчера около 20:00 неустановленный водитель на дороге Валдгале-Роя в Ройской волости Талсинского края сбил женщину 1950 года рождения на велосипеде. Женщина скончалась на месте происшествия, а водитель покинул место ДТП.
Около часа ночи в Сигулдской волости на автодороге Сигулда-Малпилс водитель автомобиля Audi 2004 г. рожд. съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице.
В Саласпилсском крае в пятницу утром произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП из топливного бака грузовика на дорогу вытекло около 300 литров дизельного топлива, которое попало в водохранилище гидроэлектростанции. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы установили на водоеме ограждающие и абсорбирующие боны и собрали около 200 литров топлива, а также очистили от топлива проезжую часть дороги.
За вождение в состоянии опьянения в пятницу задержано восемь водителей. Семь человек находились в состоянии сильного опьянения и были привлечены к уголовной ответственности.
В целом за прошедшие сутки составлено 493 протокола за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 179 за превышение скорости и шесть за агрессивное вождение.