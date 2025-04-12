Эстония оплатит пробный запуск двух новых автобусных маршрутов в Латвию

Руководитель Центра общественного транспорта Пярнуского уезда Андрус Керпук рассказал ERR, что первоначально планировалось, что автобусные маршруты будут проходить по всей длине эстонской границы в пяти местах: Выру-Алуксне, Валга-Валка, Вильянди-Валмиера, Килинги-Нымме-Валмиера и Пярну-Икла-Салацгрива. По его словам, долгосрочный план состоит в том, чтобы после пробного периода без перерывов перейти на нормальное движение в соответствии с "графиком, отвечающим реальным потребностям".