300 кв. м пламени: в Цесисе выгорело старинное здание
Недалеко от Цесисского замка вспыхнул сильный пожар — горело заброшенное кирпичное здание. Уже долгое время единственными "жителями" старинного дома были те, кто не мог найти приют в другом месте, поэтому местные жители предполагают, что именно из-за них возник пожар, сообщает "Degpunktā".
Масштабное возгорание посреди ночи разбудило многих. Первым дым и пламя заметили те, чьи дома находились прямо за стеной горящего здания. «В три часа ночи меня разбудил сосед. Этот соседний дом пустой, я не знаю, откуда начался пожар. [Журналист: А у вас в комнате тоже чувствовался дым?] Когда появилось задымление, уже чувствовалось. Мы вышли на улицу, приехали пожарные… [Журналист: Долго стояли на улице?] Около трех часов», — рассказывает житель соседнего дома Эдмунд.
Даже те, кто жил немного дальше, не могли сомкнуть глаз — вся улица была освещена, а взрывающееся кровельное покрытие вызывало опасения, что ущерб может выйти за пределы одного дома. «Я не выспался после всего, что случилось той ночью. (…) Лег спать только в шесть утра», — говорит местный житель. Он допускает, что в доме мог находиться бездомный, пытавшийся согреться.
По словам спасателей, когда они прибыли на место происшествия, крыша уже горела по всей площади. Рядом находился трехэтажный жилой дом, из которого до прибытия Государственной пожарно-спасательной службы эвакуировались пятеро человек, еще одному помогли спасатели. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожар удалось локализовать около шести утра.
После того как пламя было потушено, на место прибыли полицейские — они оцепили территорию, чтобы туда не могли попасть случайные прохожие, решившие посмотреть на последствия. В настоящее время начато расследование, чтобы выяснить причину возгорания. Известно, что ранее в здании неоднократно видели посторонних.