300 кв. м пламени: в Цесисе выгорело старинное здание

Даже те, кто жил немного дальше, не могли сомкнуть глаз — вся улица была освещена, а взрывающееся кровельное покрытие вызывало опасения, что ущерб может выйти за пределы одного дома. «Я не выспался после всего, что случилось той ночью. (…) Лег спать только в шесть утра», — говорит местный житель. Он допускает, что в доме мог находиться бездомный, пытавшийся согреться.