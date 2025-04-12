Литва признана второй из самых лучших стран для туристок-одиночек. А на каком месте Латвия?
Польшу признали лучшим бюджетным направлением для женщин, путешествующих в одиночку. Латвия оказалась на 9-м месте.
Как сообщает издание Time Out, рейтинг составила дисконтная платформа Wethrift, проанализировав топ-30 стран из Women Peace and Security Index и оценив стоимость и количество индивидуальных туров, цены на еду, отели и транспорт, а также оценку "безопасности прогулок в одиночку ночью" для каждой из них.
Согласно исследованию, в Польше женщина-туристка может уложиться в среднем всего 7,37 евро в день на еду, и для индивидуальных путешественниц там предлагается целых 65 туров.
Также издание напоминает, что польская столица Варшава недавно вошла в топ-10 лучших городов для женщин-путешественниц. Город известен своей разнообразной архитектурой, а также великолепными барами, рынками и музеями. Тем временем, Краков, по словам автора Time Out Тристана Паркера, "отлично подходит для выпивки и еще лучше для современного искусства". Кроме этого, в Польше есть горы, море и множество других туристических изюминок.
10 лучших бюджетных направлений для соло-туристок:
1. Польша
2. Литва
3. Словакия
4. Южная Корея
5. ОАЭ
6. Чехия
7. Хорватия
8. Испания
9. Латвия
10. Япония