Литва признана второй из самых лучших стран для туристок-одиночек. А на каком месте Латвия?

Также издание напоминает, что польская столица Варшава недавно вошла в топ-10 лучших городов для женщин-путешественниц. Город известен своей разнообразной архитектурой, а также великолепными барами, рынками и музеями. Тем временем, Краков, по словам автора Time Out Тристана Паркера, "отлично подходит для выпивки и еще лучше для современного искусства". Кроме этого, в Польше есть горы, море и множество других туристических изюминок.