Замерено время, за которое жители стран ЕС могут добраться до ближайшей больницы. В Латвии получилась интересная картина
В 2023 году доля населения ЕС, проживающего в пределах 15-минутной поездки на автомобиле до больницы, составила 83,2%. Латвия таким высоким показателем похвастаться не может.
Среди регионов ЕС Eurostat обнаружил 124 региона, где 100% населения проживало в этом 15-минутном радиусе, и 96 из них находились в Германии.
Остальные регионы этой группы располагались в Бельгии (6), Нидерландах (6, включая столицу), Греции (4, все из которых являются частью столичного региона), Франции (4, включая Париж и 3 окружающих региона), Мальте (оба региона), а также в Испании, Италии и Польше (по 2 региона в каждой).
В Латвии таких зон и близко нет! Из латвийских регионов географическая доступность больниц самая высокая в Курземе - 68,6% населения максимум за 15 минут доберутся до лечебного учреждения. В Рижском регионе - 53,7%, в Латгале - 55,6%, в Видземе - 50,5%, в Земгале - 49,7%.
В Литве, которая по площади больше Латвии, с больницами, очевидно, все хорошо, так как почти во всех регионах страны 15-минутная доступность медучреждений обеспечена более чем 70% населения.
А вот Эстония - страна контрастов. Если в Таллинском регионе и на Юго-Западе страны вышеуказанный показатель составляет 86% и 71% соответственно, то в двух регионах страны он не дотягивает даже до 15%.
Всего в ЕС нашлось 97 регионов, где в 2023 году менее 50% населения проживало в пределах 15-минутной поездки до больницы. Среди этих регионов 21 находился в Румынии, 15 - в Греции, по 9 - в Хорватии и Испании, 8 - в Польше, а также по 6 - в Ирландии, Португалии и Словении.
Есть также группа из 7 регионов, где менее 10% населения имели доступ к больнице в пределах 15-минутной поездки: четыре в Греции (Лефкада - 0,0%; Лесбос, Лемнос и Теспротия - по 7,7%, Халкидики - 9,8%) и три в Румынии (Ковасна - 6,9%, Тулча - 7,0% и Мехединци - 7,2%).