Замерено время, за которое жители стран ЕС могут добраться до ближайшей больницы. В Латвии получилась интересная картина

Всего в ЕС нашлось 97 регионов, где в 2023 году менее 50% населения проживало в пределах 15-минутной поездки до больницы. Среди этих регионов 21 находился в Румынии, 15 - в Греции, по 9 - в Хорватии и Испании, 8 - в Польше, а также по 6 - в Ирландии, Португалии и Словении.