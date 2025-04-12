Язык доброты: латышский блогер помог русскоязычной пенсионерке - они говорили на разных языках, но прекрасно поняли друг друга

По счастливой случайности мимо проезжал Никлавс, и он без раздумий откликнулся на просьбу. Несмотря на то, что бабушка говорила только по-русски, а он – только по-латышски, между ними возникло удивительное взаимопонимание. В ходе поездки женщина рассказала, что прожила всю жизнь в Латвии, но с возрастом стала забывать латышский язык из-за ухудшения памяти. На это блогер ответил просто, но с теплотой: «Это не важно. Главное, что мы понимаем друг друга».

Доставив пассажирку к больнице, Никлавс попрощался и отправился дальше. Позже он отметил, что рад делать добрые дела и помогать людям в повседневной жизни.