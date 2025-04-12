Язык доброты: латышский блогер помог русскоязычной пенсионерке - они говорили на разных языках, но прекрасно поняли друг друга
В нашей стране, где языковой барьер многими представляется как непреодолимая преграда, история латышского блогера Никлавса Кравалиса напоминает нам о том, что главное – это искренность и желание помочь. На примере снятого им видео видно, что язык доброты - универсален.
Недавно молодой блогер поделился трогательным видео на своей странице в TikTok, в котором показал, как оказал помощь пожилой женщине. Старушка больше часа ждала автобус на остановке, но транспорт так и не пришел. Волнение росло – ей предстояло важное посещение врача, и страх опоздать заставил ее обратиться за помощью.
По счастливой случайности мимо проезжал Никлавс, и он без раздумий откликнулся на просьбу. Несмотря на то, что бабушка говорила только по-русски, а он – только по-латышски, между ними возникло удивительное взаимопонимание. В ходе поездки женщина рассказала, что прожила всю жизнь в Латвии, но с возрастом стала забывать латышский язык из-за ухудшения памяти. На это блогер ответил просто, но с теплотой: «Это не важно. Главное, что мы понимаем друг друга».
Доставив пассажирку к больнице, Никлавс попрощался и отправился дальше. Позже он отметил, что рад делать добрые дела и помогать людям в повседневной жизни.
Неудивительно, что видео собрало десятки тысяч "лайков" и почти 2000 комментариев, большая часть которых восторженная, вот лишь несколько из них:
- "Респект парню 100%! Язык — не главное! Побольше бы таких молодых людей".
- "Те, кто хотят помочь, поймут любой язык, а те, кто не хотят, будут притворяться, что не понимают даже на родном языке..."
- "Реально респект Кравалису, единственному тиктокеру в Латвии, который помогает всем, не ожидая ничего взамен. Молодец, так держать!"
- "Молодец, парень! Большое уважение тебе, и пусть Бог даст здоровья твоим родителям за такое воспитание. Очень приятно видеть, что молодежь в Латвии проявляет уважение к пожилым людям".
- "Язык — не преграда! Есть только две национальности: люди и нелюди! Не так, как правительство, которое разжигает вражду!"
- "Я расплакалась, такая милая бабушка, а вы — большой молодец и настоящий человек".
- "Низкий поклон родителям этого молодого человека! Не важно, на каком языке мы говорим, главное — оставаться человеком!"