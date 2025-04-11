В Латвии в ночь на субботу ожидаются заморозки до -7 градусов

Облаков будет немного, их количество увеличится с запада страны. Существенных осадков не ожидается. Ветер слабый. В субботу в Латвии будет преимущественно облачно, местами небольшие осадки. Ожидается небольшое усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 9-14 метров в секунду, а на побережье - до 16 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +4...+9 градусов, а в восточной части Курземе, Земгале и Риге потеплеет до +10...+12 градусов.