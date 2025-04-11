ФОТО: в Кулдиге торжественно открылся первый магазин top!
С 10 апреля жители Кулдиги получили новый торговый пункт - первый магазин top! в самом центре города, Pilsētas laukums 5. Новый магазин реализован местной компанией AS LPB и стал 211-м магазином сети top!. В целом он обеспечит 7 рабочих мест для местных жителей.
Новый магазин top! Kuldīga размещен в существующем здании в самом центре Кулдиги, которое было адаптировано для торговли и оснащено современным оборудованием и энергоэффективным LED-освещением, сочетая комфорт с устойчивостью. Для удобства покупателей доступны как стандартные кассы, так и касса самообслуживания, а также выпечка, приготовленная прямо на месте каждый день, чтобы обеспечить свежесть и качество. "Открытие этого магазина top! - это не только возможность быть ближе к местным жителям, но и подтверждение нашей приверженности созданию удобных, современных решений для покупок, адаптированных к потребностям покупателей и с качественным ассортиментом для каждого. Мы рады проделанной работе и надеемся, что магазин станет частью повседневной жизни жителей Кулдиги и гостей города", - отмечает председатель правления AS LPB Элина Ляудама.
Торговый зал нового магазина имеет площадь 324 м², также обустроены вспомогательные помещения для удобства сотрудников при выполнении ежедневных обязанностей. Помещения адаптированы под единый концепт сети top!, обеспечивая продуманную и интуитивно понятную планировку, что позволяет покупателям легко ориентироваться и находить все необходимое.