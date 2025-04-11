ФОТО: в Кулдиге торжественно открылся первый магазин top!

Новый магазин top! Kuldīga размещен в существующем здании в самом центре Кулдиги, которое было адаптировано для торговли и оснащено современным оборудованием и энергоэффективным LED-освещением, сочетая комфорт с устойчивостью. Для удобства покупателей доступны как стандартные кассы, так и касса самообслуживания, а также выпечка, приготовленная прямо на месте каждый день, чтобы обеспечить свежесть и качество. "Открытие этого магазина top! - это не только возможность быть ближе к местным жителям, но и подтверждение нашей приверженности созданию удобных, современных решений для покупок, адаптированных к потребностям покупателей и с качественным ассортиментом для каждого. Мы рады проделанной работе и надеемся, что магазин станет частью повседневной жизни жителей Кулдиги и гостей города", - отмечает председатель правления AS LPB Элина Ляудама.