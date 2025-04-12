На сеансах фильма "Minecraft в кино" зрители устраивают настоящие погромы
В США и других странах многие кинотеатры столкнулись с форменными погромами на сеансах фильма студии Warner Bros. "Minecraft в кино", основанного на популярной видеоигре.
В Сети появилось немало видеороликов, записанных в кинотеатрах, на которых запечатлены фанаты, буквально сходившие с ума. Они швырялись едой и напитками и громили зрительные залы. В одном видео сотрудники охраны вывели человека за то, что он держал в руках живую курицу.
Someone brought an actual chicken to a ‘MINECRAFT’ movie screening.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 10, 2025
Read our review: https://t.co/uuggEo3o94 pic.twitter.com/gGb5jOkgWk
В связи с этим многие кинотеатры стали предварять показы фильма специальными анонсами, а Cinema United - торговая организация, представляющая тысячи кинозалов по всему миру, - выпустила особую памятку с рекомендациями, в том числе с предупреждением о том, что в случае “обострения ситуации необходимо срочно обратиться к местным властям”. В некоторых случаях уже потребовалось вмешательство полиции. Тем временем работники, ответственные за наведение порядка, говорят, что они "сыты по горло" беспорядками на показах фильма "Minecraft в кино".
pray for cinema employees guys 💀 #MinecraftMovie pic.twitter.com/gC2bGR5nwC— ®️ (@w0wplatinum) April 5, 2025
Британская сеть кинотеатров Cineworld отреагировала на этот беспредел, отметив в заявлении: "Не переходите на личности. Никаких швыряний предметов, никакого беспорядка”.
Примечательно, что хотя у фильма "Minecraft в кино" прокатный рейтинг PG, некоторые кинотеатры уже объявили, что несовершеннолетние, отправляющиеся на просмотр фильма, должны находиться “в сопровождении родителей или ответственных взрослых”.