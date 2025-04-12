На сеансах фильма "Minecraft в кино" зрители устраивают настоящие погромы
фото: пресс-фото
Кадр из фильма "Minecraft в кино".
Реально & Невероятно

На сеансах фильма "Minecraft в кино" зрители устраивают настоящие погромы

Отдел новостей

Otkrito.lv

В США и других странах многие кинотеатры столкнулись с форменными погромами на сеансах фильма студии Warner Bros. "Minecraft в кино", основанного на популярной видеоигре.

В Сети появилось немало видеороликов, записанных в кинотеатрах, на которых запечатлены фанаты, буквально сходившие с ума. Они швырялись едой и напитками и громили зрительные залы. В одном видео сотрудники охраны вывели человека за то, что он держал в руках живую курицу.

В связи с этим многие кинотеатры стали предварять показы фильма специальными анонсами, а Cinema United - торговая организация, представляющая тысячи кинозалов по всему миру, - выпустила особую памятку с рекомендациями, в том числе с предупреждением о том, что в случае “обострения ситуации необходимо срочно обратиться к местным властям”. В некоторых случаях уже потребовалось вмешательство полиции. Тем временем работники, ответственные за наведение порядка, говорят, что они "сыты по горло" беспорядками на показах фильма "Minecraft в кино".

Британская сеть кинотеатров Cineworld отреагировала на этот беспредел, отметив в заявлении: "Не переходите на личности. Никаких швыряний предметов, никакого беспорядка”.

Примечательно, что хотя у фильма "Minecraft в кино" прокатный рейтинг PG, некоторые кинотеатры уже объявили, что несовершеннолетние, отправляющиеся на просмотр фильма, должны находиться “в сопровождении родителей или ответственных взрослых”.

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