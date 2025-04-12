На сеансах фильма "Minecraft в кино" зрители устраивают настоящие погромы

В связи с этим многие кинотеатры стали предварять показы фильма специальными анонсами, а Cinema United - торговая организация, представляющая тысячи кинозалов по всему миру, - выпустила особую памятку с рекомендациями, в том числе с предупреждением о том, что в случае “обострения ситуации необходимо срочно обратиться к местным властям”. В некоторых случаях уже потребовалось вмешательство полиции. Тем временем работники, ответственные за наведение порядка, говорят, что они "сыты по горло" беспорядками на показах фильма "Minecraft в кино".