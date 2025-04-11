Распространение гриппа в Латвии продолжает снижаться

На прошлой неделе заболеваемость среди детей снизилась, но по-прежнему оставалась высокой. В возрастной группе от 15 лет заболеваемость остается на среднем уровне. В стационарах тесты на грипп сделаны 481 пациенту, в том числе в 32 случаях, или 6,7%, подтвержден грипп. Вирус гриппа типа А определен у 13 пациентов, типа В - у 11 пациентов. Кроме того, получено три сообщения о смерти пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа типа А. Все умершие были старше 60 лет и имели ряд побочных заболеваний и факторов риска.