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Еще не все госчиновники подали декларации за 2024 год - есть ли среди опоздавших высшие должностные лица?
До сих пор еще 398 государственных должностных лиц не подали очередную годовую декларацию за 2024 год, сообщили в Службе государственных доходов (VID).
Из 54 675 государственных должностных лиц, которые в этом году должны были подать очередную декларацию государственных должностных лиц за 2024 год, на данный момент ее подали 54 277 должностных лиц
В установленный срок, то есть до 1 апреля включительно, 1534 государственных должностных лица не подали декларацию.
Все высшие государственные должностные лица - депутаты Сейма, президент государства, министры и парламентские секретари - подали декларации за 2024 год в установленный срок.