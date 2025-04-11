В Латвии заблокировали один из самых популярных сайтов в рунете

В заявлении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного органа, в котором содержится информация о проверке контента веб-сайтов: rtvi.com, secretmag.ru, www.chita.ru, www.ogirk.ru и pikabu.ru. Последний — русскоязычное информационно-развлекательное сообщество, адаптированный аналог портала Reddit. Pikabu - один из самых популярных сайтов в рунете, он занял 31-е место по посещаемости в России и 426-е в мире в апреле 2025 года, по данным SimilarWeb