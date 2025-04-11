В Латвии заблокировали один из самых популярных сайтов в рунете
Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение ограничить доступ к еще пяти веб-сайтам, в том числе к Pikabu.ru, распространяющим российскую пропаганду, согласно сообщению в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
В заявлении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного органа, в котором содержится информация о проверке контента веб-сайтов: rtvi.com, secretmag.ru, www.chita.ru, www.ogirk.ru и pikabu.ru. Последний — русскоязычное информационно-развлекательное сообщество, адаптированный аналог портала Reddit. Pikabu - один из самых популярных сайтов в рунете, он занял 31-е место по посещаемости в России и 426-е в мире в апреле 2025 года, по данным SimilarWeb
Установлено, что распространяемый на этих сайтах контент противоречит интересам безопасности информационного пространства и национальной безопасности Латвии. На них публикуются материалы, оправдывающие и поддерживающие войну России в Украине и совершенные ею военные преступления.
Как отмечает NEPLP, например, на этих сайтах распространяются сообщения о "специальной военной операции" в Украине в духе российской пропаганды, а также информация, направленная против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии. "Подобная информация в латвийском информационном пространстве может создать искаженное представление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп общества и представлять угрозу национальной безопасности Латвии", — подчеркивает NEPLP.
Подобные решения о блокировке сайтов с российской пропагандой NEPLP принимал и ранее.