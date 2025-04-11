Анекдоты про чернобыльских мутантов оказались правдой: ученые наши загадочные генетические изменения у собак из зоны отчуждения

Как сообщает научное издание IFL Science, во время массового отселения людей из зоны отчуждения в 1986 году бездомными стали тысячи собак, которых люди в окрестных селах держали в своих дворах. Брошенные на произвол судьбы в облученной зоне вокруг атомной электростанции, эти собаки сформировали устойчивую популяцию, существующую до сих пор. По последним оценкам, речь идет об около 800 полудиких собак, которые рыщут в том числе и по наиболее загрязненным районам зоны вокруг ЧАЭС.