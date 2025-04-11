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В Латвии
Сегодня 14:03
В Латвии пересчитали работающих украинских беженцев. Где они трудятся?
По данным Центрального статистического управления Латвии, на начало года 9,3 тысячи украинцев с временным статусом защиты были официально трудоустроены в стране. Еще около 4 тысяч человек обучаются в латвийских учебных заведениях.
Основные сферы занятости украинцев это промышленность (21,2%), финансы, страхование, наука, административные услуги и операции с недвижимостью (13,2%), гостиничный и ресторанный бизнес (12,6%), торговля и ремонт автотранспорта (11%), строительство (8,7%).
Еще 39,5% работают на неквалифицированных должностях (уборщики, кухонные работники, грузчики), 15,9% - квалифицированные рабочие, 13,6% заняты в сфере услуг и торговли, 9,6% - операторы оборудования, 1,2% - руководители.
В системе образования Латвии 3,8 тыс. детей учатся в школах и детсадах, около 200 - в профессиональных учебных заведениях, свыше 200 - в вузах.
По состоянию на начало 2024 года постоянно в Латвии проживало около 60% украинцев, зарегистрировавших место жительства в стране.