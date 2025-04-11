Мировые рынки продолжает лихорадить: акции валятся, доллар падает, инвесторы бегут из американских активов
Как сообщают сегодня мировые СМИ, глобальный рынок акций в пятницу опять упал, а доллар продолжил снижаться. На рынке облигаций развернулась масштабная распродажа.
Война пошлин усилила опасения глубокой рецессии и подорвала доверие инвесторов к американским активам.
Тревога спровоцировала бегство в безопасные активы: швейцарский франк взлетел до 10-летнего максимума к доллару, а золото обновило рекорд после кратковременного, но мощного ралли, вызванного решением Дональда Трампа временно снизить пошлины для ряда стран.
Распродажа казначейских облигаций США ускорилась: доходность 10-летних бумаг выросла до 4,45%, прибавив около 45 базисных пунктов за неделю — это самое резкое повышение с 2001 года, свидетельствуют данные LSEG.
Аналитики и инвесторы связывают резкое падение спроса на гособлигации США и слабость доллара с растущими сомнениями в устойчивости крупнейшей экономики мира.
«Очевиден массовый уход от американских активов. Падающая валюта и рынок облигация — всегда плохой знак. Это уже не просто отражение замедления роста и торговой неопределенности», - говорят аналитики
В Азии японский Nikkei (.N225) рухнул на 4,3%, южнокорейский KOSPI (.KS11) потерял почти 1%, тогда как тайваньский индекс (.TWII) развернулся в плюс после потерь, прибавив около 2%.
Доллар США сталкивается с непрекращающейся распродажей последние недели: трейдеры ищут убежище в иене, франке и евро. В пятницу доллар опустился до 10-летнего минимума против франка и 6-месячного минимума к иене. Евро подскочил на 1,7% до $1,13855 — уровня февраля 2022 года.
Индекс доллара (DXY), измеряющий его курс против шести валют, впервые с июля 2023 года упал ниже 100. Ослабление доллара принесло облегчение некоторым валютам развивающихся рынков, включая малайзийский ринггит.