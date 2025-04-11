Мировые рынки продолжает лихорадить: акции валятся, доллар падает, инвесторы бегут из американских активов

Доллар США сталкивается с непрекращающейся распродажей последние недели: трейдеры ищут убежище в иене, франке и евро. В пятницу доллар опустился до 10-летнего минимума против франка и 6-месячного минимума к иене. Евро подскочил на 1,7% до $1,13855 — уровня февраля 2022 года.