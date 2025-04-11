Далеко ли до Гааги? В Европе наконец-то придумали, как будут судить Путина. Но есть одно но
В Гааге учредят спецтрибунал для привлечения к ответственности за агрессию против Украины. Но начать судить Путина заочно не получится.
Как сообщает DW, спецтрибунал, который страны Запада хотят создать для суда за преступление агрессии против Украины, не сможет начать заочное разбирательство в отношении Владимира Путина до тех пор, пока он занимает пост президента России.
Трибунал, как ожидается, будет создан в Гааге, но действующий иммунитет Путина в качестве главы государства делает невозможным его преследование без личного присутствия в зале суда - на этом настаивают архитекторы будущего процесса.
Под иммунитет подпадают также премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров. В дополнение ко всему Россия не признает вторжение в Украину преступлением, отказывается сотрудничать с западными структурами, и это делает экстрадицию любых высокопоставленных фигурантов РФ практически невозможной.
По словам источников Euronews, все эти условия зафиксированы в проекте международного соглашения, которое заложит правовую основу работы трибунала под эгидой Совета Европы.
Техническая подготовка документа завершилась в конце марта во время встречи так называемой "Основной группы" в Страсбурге. Участники подготовили три документа - двустороннее соглашение между Украиной и СЕ, устав трибунала и соглашение о порядке его управления. Подписание документов намечено на 9 мая в Киеве, но сроки могут быть передвинуты.