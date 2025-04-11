Далеко ли до Гааги? В Европе наконец-то придумали, как будут судить Путина. Но есть одно но

Техническая подготовка документа завершилась в конце марта во время встречи так называемой "Основной группы" в Страсбурге. Участники подготовили три документа - двустороннее соглашение между Украиной и СЕ, устав трибунала и соглашение о порядке его управления. Подписание документов намечено на 9 мая в Киеве, но сроки могут быть передвинуты.