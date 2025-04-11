ФОТО: в Ригу прибыли корабли морской противоминной группы НАТО

С 14 по 15 апреля в Рижском заливе SNMCMG1 примет участие в международных военных учениях HODOPS25. Основная задача учений - поиск и нейтрализация взрывоопасных предметов времен Первой и Второй мировых войн в Ирбенском проливе для повышения безопасности судоходства в Балтийском море, а также совершенствование навыков команд кораблей, входящих в состав SNMCMG1, в операциях по обезвреживанию мин.