Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:02
Во второй половине дня ожидается довольно солнечная и ветреная погода
В пятницу в Латвии, начиная с северо-запада, небо начнет проясняться и усилится ветер, прогнозируют синоптики.
В первой половине дня во многих местах еще выпадут осадки, после обеда они ожидаются уже лишь местами в восточной части страны. Северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +3...+9 градусов.
В Риге в первой половине дня возможны незначительные осадки, во второй половине дня облаков станет мало. Северо-западный ветер в порывах достигнет скорости 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.