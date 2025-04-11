Настоящее чудо! В Восточной больнице пациент очнулся после 30 дней в коме
И врачи Рижской Восточной клинической больницы, и семья пациента называют это настоящим чудом: мужчина очнулся после 30 дней в коме. Все это время он был подключен к системе ЭКМО — уникальному аппарату, который временно берет на себя функции сердца или легких, используя венозную кровь самого пациента. Это крайняя мера в реанимации — других вариантов нет, и выживают далеко не все.
То, что житель Видземе Атис Вектерс снова дышит и разговаривает, — настоящее чудо. Сейчас он уже может и улыбнуться. «Очень хорошо! Ну, не совсем хорошо, но я жив! Я живой», — сказал он.
«Я вообще никогда не болел! Даже лекарства не знаю! К врачам не ходил лет 30», — рассказывает Атис.
Скорее всего, тяжелое воспаление легких вызвал вирус гриппа типа A, сообщает LSM. Главный специалист по анестезиологии и неотложной медицине RAKUS Олег Шуба пояснил: «Вся поверхность легких была воспалена. Атис находился на искусственной вентиляции, был введен в медикаментозную кому, но и эти меры уже не помогали».
Тогда было принято решение об использовании системы ЭКМО. Она подключается к венозной крови пациента, а работу сердца или легких выполняет аппарат. «Других методов больше нет. Это максимум, на что мы способны, чтобы спасти. Мы верим в чудеса!», — восклицает Шуба.
В чудо верила и супруга Атиса — Юстине. Она сидела у его постели, говорила с ним, даже когда он был без сознания: «Мне разрешили быть рядом. Я ему все рассказывала. Только он теперь ничего не помнит», — говорит она.
Прошел месяц в коме — но жизнь шла. Друзья откликнулись и сдавали для Атиса кровь. А его сын Валтс тем временем победил в игре LTV «Умный, еще умнее». Родные навещают Атиса, но ему очень не хватает его четвероногого друга — пса по кличке Фито. Впереди — серьезная операция и долгий путь реабилитации. «Он встанет на ноги. Все будет хорошо», — уверена Юстине.