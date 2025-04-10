Жители дома на Бикерниеку в шоке: из подъезда с повышенной защитой украден велосипед ребенка
В одном из домов на улице Бикерниеку в Риге, куда можно попасть только с ключами и электронным чипом, злоумышленник вынес совершенно новый велосипед. Ярко-оранжевый детский велосипед был подарком на день рождения. Сейчас ребенок очень надеется вернуть свой подарок, сообщает "Degpunktā".
Рано утром, пока большинство жильцов только начинали свой день и выходили из дома, вор не побоялся попасться на глаза и проник в многоэтажку на Бикерниеку. Через несколько минут он уже покинул здание с «добычей» — новым детским велосипедом ярко-оранжевого цвета, который семья приобрела менее месяца назад.
Влада, владелица велосипеда: «У нас на первом этаже есть колясочная. Там стоят велосипеды, санки, коляски, и среди них был и наш новый велосипед. Все они просто оставлены там. Чтобы попасть в подъезд, нужен ключ».
Соседи предполагают, что вор мог заметить велосипед заранее из-за его яркого цвета. Они удивлены случившемуся, ведь, по их словам, уровень безопасности в доме в последние годы был высоким. Хотя раньше проникновения посторонних действительно случались, и тогда из дома часто исчезали ценные вещи.
Житель дома: «Однажды залезли с первого этажа, скинули велосипед вниз и уехали. Кто умеет, тот залезет. Но в последнее время я не слышал, чтобы что-то воровали. Раньше больше лазили по подвалам».
В Государственной полиции объясняют, что ворованные велосипеды реализуются разными способами. Иногда преступник даже не осознает ценности украденного и готов продать эксклюзивную модель за копейки — лишь бы получить хоть какие-то деньги: «Чаще всего велосипеды продают "из рук в руки". Есть объявления на сайтах купли-продажи. Иногда пострадавшие сами замечают свои велосипеды в таких объявлениях. Бывают случаи с ломбардами — с ними нам проще всего работать. Иногда встречаются "заказные" кражи, но такие случаи редки».
Семья обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. Если вы видели ярко-оранжевый детский велосипед или узнали мужчину на видеозаписи, просьба связаться с Государственной полицией по телефону 112.