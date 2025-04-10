Жители дома на Бикерниеку в шоке: из подъезда с повышенной защитой украден велосипед ребенка

В Государственной полиции объясняют, что ворованные велосипеды реализуются разными способами. Иногда преступник даже не осознает ценности украденного и готов продать эксклюзивную модель за копейки — лишь бы получить хоть какие-то деньги: «Чаще всего велосипеды продают "из рук в руки". Есть объявления на сайтах купли-продажи. Иногда пострадавшие сами замечают свои велосипеды в таких объявлениях. Бывают случаи с ломбардами — с ними нам проще всего работать. Иногда встречаются "заказные" кражи, но такие случаи редки».