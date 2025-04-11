Битва за Юрмалу: к креслу мэра выстроилась длинная очередь из бывших и нынешних градоначальников
фото: LETA
Кандидаты в мэры готовы даже прятаться в лесу, чтобы неожиданно выскочить перед избирателем.
В Латвии

Битва за Юрмалу: к креслу мэра выстроилась длинная очередь из бывших и нынешних градоначальников

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Юрмале за власть в городской думе борются сразу несколько бывших мэров города, а также действующий председатель думы.

Согласно информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией, лидером списка "Союза зеленых и крестьян" (ZZS) является действующий председатель думы Рита Спроге. В ее списке также баллотируются несколько нынешних депутатов городской думы.

Бывший мэр Гатис Трукснис возглавляет список "Латвийской зеленой партии" (LZP). В этом списке также представлены несколько действующих депутатов.

Еще один бывший мэр курортного города - Раймонд Мункевич - как член правления партии возглавляет список "Юрмала - наш дом". В настоящее время эта партия не представлена в думе.

Всего за места в думе будут бороться 172 кандидата от десяти списков. Конкуренция составляет 11,5 человек на одно депутатское место.

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