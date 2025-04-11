Кандидаты в мэры готовы даже прятаться в лесу, чтобы неожиданно выскочить перед избирателем.
В Латвии
Сегодня 08:41
Битва за Юрмалу: к креслу мэра выстроилась длинная очередь из бывших и нынешних градоначальников
В Юрмале за власть в городской думе борются сразу несколько бывших мэров города, а также действующий председатель думы.
Согласно информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией, лидером списка "Союза зеленых и крестьян" (ZZS) является действующий председатель думы Рита Спроге. В ее списке также баллотируются несколько нынешних депутатов городской думы.
Бывший мэр Гатис Трукснис возглавляет список "Латвийской зеленой партии" (LZP). В этом списке также представлены несколько действующих депутатов.
Еще один бывший мэр курортного города - Раймонд Мункевич - как член правления партии возглавляет список "Юрмала - наш дом". В настоящее время эта партия не представлена в думе.
Всего за места в думе будут бороться 172 кандидата от десяти списков. Конкуренция составляет 11,5 человек на одно депутатское место.