Пограничники задержали двух иностранцев, пытавшихся перевозить нелегальных мигрантов

Вечером в понедельник пограничники, направлявшиеся на дежурный пост в Эзерниекской волости Краславского края, заметили подозрительных пассажиров, которых забирал автомобиль. Во время проверки документов у водителя и пассажира ни турок, ни гражданин Азербайджана не смогли предъявить документы, удостоверяющие личность. При досмотре машины было обнаружено, что в ней находятся четыре гражданина Марокко и один гражданин Алжира без действительных проездных документов, виз или видов на жительство. В ходе допроса пограничники выяснили, что ранее эти лица незаконно проникли в Латвию в Берзиньской волости через белорусско-латвийскую границу.