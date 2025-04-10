Декларация о доходах показала, что у министра благосостояния Латвии с благосостоянием все в порядке
Доходы министра благосостояния Рейниса Узулниекса в прошлом году составили 80 517 евро, согласно поданной декларации за 2024 год.
Рейнис Узулниекс указал два долговых обязательства - на 233 702 евро и 23 605 евро.
За исполнение обязанностей парламентского секретаря Министерства благосостояния политик получил 76 742 евро, а от Государственного агентства социального страхования - пособия в размере 3 517 евро.
Кроме того, он получил процентные выплаты от АО SEB banka - 256 евро, а от филиала АО Go3 Baltics в Латвии - 1,10 евро.
Политику принадлежит земельный участок в Кекаве, а также недвижимость в Стопиньской волости в совместной собственности. С прошлого года в его владении находится автомобиль Škoda Kodiaq 2022 года выпуска.
В декларации Узулниекс указал, что помимо министерских обязанностей является членом совета Фонда интеграции общества и правления ассоциации Sporto Latvija.