Латвийцев предупреждают о рисках покупок на двух подозрительных сайтах

С 3 марта по 8 апреля 2025 года в Европейском центре потребительской информации ECC Latvia было получено 103 жалобы и запросы на консультации от латвийских потребителей, касающиеся интернет-магазина modajurmala.lv, принадлежащего литовскому предпринимателю MB Vilvid LT. На данный момент сайт modajurmala.lv не работает, однако в поле зрения PTAC и ECC Latvia попал еще один недавно созданный интернет-магазин — modariga.lv, структура и дизайн которого очень похожи на вышеупомянутый сайт.