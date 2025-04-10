Латвийцев предупреждают о рисках покупок на двух подозрительных сайтах
Центр по защите прав потребителей (PTAC) предупреждает о рисках, связанных с покупками на сайтах modajurmala.lv и modariga.lv.
С 3 марта по 8 апреля 2025 года в Европейском центре потребительской информации ECC Latvia было получено 103 жалобы и запросы на консультации от латвийских потребителей, касающиеся интернет-магазина modajurmala.lv, принадлежащего литовскому предпринимателю MB Vilvid LT. На данный момент сайт modajurmala.lv не работает, однако в поле зрения PTAC и ECC Latvia попал еще один недавно созданный интернет-магазин — modariga.lv, структура и дизайн которого очень похожи на вышеупомянутый сайт.
В связи с этим PTAC призывает потребителей внимательно оценивать риски при покупках на данной платформе.
Жалобы, связанные с сайтом modajurmala.lv, в основном касаются заказанной одежды, которая не соответствует описанию товара, а также предоставления вводящей в заблуждение информации — например, создается впечатление, что одежда якобы производится в Юрмале, в то время как потребители получают одежду низкого качества из Китая. Также часто фиксируются случаи, когда присланная одежда имеет неправильный размер, дизайн или цвет.
На предъявленные претензии клиенты получают одинаковый ответ — товар нельзя обменять или вернуть деньги, так как он уже был вскрыт. С привлечением ECC Latvia и Европейского центра потребителей в Литве большинство жалоб было решено.
В то же время PTAC в настоящее время проводит расследование происхождения и взаимосвязи сайтов modajurmala.lv и modariga.lv. Однако, учитывая схожесть дизайна этих сайтов и отсутствие указания компании — юридического лица, осуществляющего торговлю, PTAC видит в этом высокие риски для потребителей.