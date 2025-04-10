В этом году в Латвии уже потушено 63 лесных пожара

Несмотря на то, что в этом году еще не объявлен пожароопасный период в лесах, ГСЛ напоминает о необходимости быть осторожными с огнем. В некоторых местах лесная подстилка может быть уже достаточно сухой, чтобы открытый источник огня или неосторожно потушенная сигарета могли стать причиной лесного пожара, сказал руководитель по пожарной безопасности ГСЛ Агрис Шуманис.