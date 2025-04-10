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В Латвии
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В этом году в Латвии уже потушено 63 лесных пожара
В этом году в Латвии потушено 63 лесных пожара на площади 18,1 га, в том числе 8,9 га молодых лесов, сообщает Государственная служба леса (ГСЛ).
Несмотря на то, что в этом году еще не объявлен пожароопасный период в лесах, ГСЛ напоминает о необходимости быть осторожными с огнем. В некоторых местах лесная подстилка может быть уже достаточно сухой, чтобы открытый источник огня или неосторожно потушенная сигарета могли стать причиной лесного пожара, сказал руководитель по пожарной безопасности ГСЛ Агрис Шуманис.
Он также напоминает, что нельзя сжигать прошлогоднюю траву, так как сжигание травы является наказуемым деянием в течение всего года, но особенно опасно весной и может вызвать лесной пожар.
В 2024 году пожароопасный период в лесах длился с 3 мая по 14 октября.