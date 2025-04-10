В Стамбуле прошли переговоры делегаций США и РФ
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В Стамбуле прошли переговоры делегаций США и РФ

Отдел новостей

Otkrito.lv

Как сообщают мировые СМИ, американские и российские делегации прибыли сегодня утром в Стамбул для переговоров по нормализации работы дипмиссий.

В четверг в Стамбуле прошли переговоры между делегациями США и России, направленные на нормализацию работы дипломатических представительств. 

Со стороны России переговоры возглавил новый посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую делегацию представляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.  

Как подчеркивают обе стороны, главная цель – восстановление нормальной работы дипмиссий после многолетних споров, взаимных обвинений в давлении на дипломатов и даже замораживания дипломатической собственности, что серьезно осложнило отношения стран.  

«Украина абсолютно не входит в повестку этих переговоров», – заявила ранее представитель Госдепа Тэмми Брюс.  «Обсуждения касаются исключительно работы посольств, а не нормализации двусторонних отношений в целом. Последнее возможно только после достижения мира между Россией и Украиной», - добавила она.  

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