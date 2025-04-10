В Стамбуле прошли переговоры делегаций США и РФ

«Украина абсолютно не входит в повестку этих переговоров», – заявила ранее представитель Госдепа Тэмми Брюс. «Обсуждения касаются исключительно работы посольств, а не нормализации двусторонних отношений в целом. Последнее возможно только после достижения мира между Россией и Украиной», - добавила она.