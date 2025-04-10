В Стамбуле прошли переговоры делегаций США и РФ
Как сообщают мировые СМИ, американские и российские делегации прибыли сегодня утром в Стамбул для переговоров по нормализации работы дипмиссий.
В четверг в Стамбуле прошли переговоры между делегациями США и России, направленные на нормализацию работы дипломатических представительств.
Со стороны России переговоры возглавил новый посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую делегацию представляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
Как подчеркивают обе стороны, главная цель – восстановление нормальной работы дипмиссий после многолетних споров, взаимных обвинений в давлении на дипломатов и даже замораживания дипломатической собственности, что серьезно осложнило отношения стран.
«Украина абсолютно не входит в повестку этих переговоров», – заявила ранее представитель Госдепа Тэмми Брюс. «Обсуждения касаются исключительно работы посольств, а не нормализации двусторонних отношений в целом. Последнее возможно только после достижения мира между Россией и Украиной», - добавила она.