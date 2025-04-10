Обустройство бомбоубежищ в Латвии идет медленно, МВД предлагает покупать передвижные укрытия
В Латвии одним из решений по созданию бомбоубежищ могут стать мобильные укрытия, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Единство").
Министр признал, что Латвия в свое время совершила ошибку, отказавшись от строительства укрытий. Учитывая, что адаптировать здания под убежища за один день невозможно, министр назвал мобильные укрытия одним из вариантов.
По словам Козловскиса, в Латвии есть места (например, возле учреждений), где такие решения могут понадобиться. Министр добавил, что создание убежищ требует комплексного подхода, и возможно привлечение финансирования ЕС.
Тем временем, латвийский холдинг UPB уже представил прототип мобильного железобетонного укрытия. Как рассказали в компании, активное проектирование началось год назад, причем у UPB уже есть опыт установки бетонных заграждений (например, "зубов дракона" на госгранице). Такие укрытия можно быстро доставить и собрать на месте за несколько часов. Они могут служить не только для защиты случайных прохожих, но и как медпункты или склады.
В середине марта Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону о гражданской обороне, обязывающие строить убежища для определенных категорий зданий и регулирующие их создание/использование во время войны или катастроф. В настоящее время в Латвии отсутствуют нормативные акты, регулирующие создание и использование убежищ при военном конфликте или стихийном бедствии.