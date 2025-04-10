Обустройство бомбоубежищ в Латвии идет медленно, МВД предлагает покупать передвижные укрытия

Тем временем, латвийский холдинг UPB уже представил прототип мобильного железобетонного укрытия. Как рассказали в компании, активное проектирование началось год назад, причем у UPB уже есть опыт установки бетонных заграждений (например, "зубов дракона" на госгранице). Такие укрытия можно быстро доставить и собрать на месте за несколько часов. Они могут служить не только для защиты случайных прохожих, но и как медпункты или склады.